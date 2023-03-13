На Украине высказались о возможном вступлении в Евросоюз

В МИД Украины призвали не воспринимать как откуп возможное членство страны в ЕС и НАТО

Возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО не стоит воспринимать как откуп или благотворительность, так как оно отвечает интересам Запада. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества», — сказал он.

По его мнению, республика в составе Евросоюза и НАТО станет «гарантией долгосрочного мира и стабильности». Министр считает, что последующая «неопределенность» со стороны представителей Запада была бы очень безрассудной. Как утверждает Кулеба, «содержание Украины на периферии или в зале ожидания» может повлечь последствия, которые не в интересах Европы.

Ранее экс-глава Европарламента Мартин Шульц назвал причины, мешающие Украине вступить в ЕС. По его словам, этим событиям препятствует внешняя политика Польши и Венгрии. Шульц уточнил, что скептически относится к ускоренному присоединению страны к Евросоюзу. Он также обратил внимание на невозможность снизить стандарты членства в ЕС.