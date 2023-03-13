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14:57, 13 марта 2023Россия

Пьяная петербурженка выгнала из дома дочь после ссоры о продуктах в холодильнике

Пьяная жительница Петербурга выгнала из дома дочь после ссоры о продуктах в холодильнике
СюжетДетские пособия:

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пьяная жительница Петербурга выгнала из дома дочь-девятиклассницу после ссоры о продуктах в холодильнике, пишет «Фонтанка».

По данным издания, петербурженка выбросила все вещи девочки с балкона квартиры на Ленинском проспекте. Напуганная школьница обратилась за помощью к соседке, а та вызвала сотрудников полиции.

Когда оперативники прибыли на место, дверь в квартиру им никто не открыл. Позже выяснилось, что отец девятиклассницы не смог за нее вступиться, поскольку из-за недуга прикован к постели.

В отношении жительницы Петербурга возбудили административное производство по статье 5.35 («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

8 февраля сообщалось, что житель Амурска Хабаровского края избил и порезал пятимесячную дочь из-за жены, пропившей детское пособие. Россиянина арестовали на пять суток, в его организме нашли наркотические вещества. Ребенка забрала бабушка.

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Анна Щербакова
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