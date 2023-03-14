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10:13, 14 марта 2023Россия

В небе над Новой Москвой снова заметили неизвестные летательные аппараты

Shot: в поселении Вороновское в Новой Москве заметили два неизвестных летательных аппарата

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Новой Москвой снова заметили неизвестные летательные аппараты. По данным Telegram-канала Shot, жители поселения Вороновское обратились в полицию из-за двух подозрительных объектов.

По сведениям издания, беспилотники увидели вечером 13 марта над СНТ «70-летия ВЛКСМ». По словам очевидцев, они держались на низкой высоте — около 500 метров. Кроме того, объекты ярко светились красно-белыми огнями.

Накануне сообщалось, что три дрона патрулировали небо над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС) в Новой Москве. Первоначально их приняли за подозрительные объекты.

Один из беспилотников засняли, когда он двигался в сторону автозаправочной станции «Татнефти», расположенной на Калужском шоссе.

9 марта стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа в районе поселка Навля Брянской области.

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Анна Щербакова
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