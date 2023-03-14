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14:17, 14 марта 2023Россия

Власти опровергли сообщения о сбитом возле брянского химзавода беспилотнике

Брянские власти опровергли сообщения о сбитом возле химзавода в городе Сельцо беспилотнике

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Брянской области опровергли сообщения об украинском беспилотнике, сбитом возле химического завода в городе Сельцо. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 14 марта.

До этого в Telegram-канале Mash появились данные о том, что в нескольких километрах от предприятия российской системой «Панцирь» был сбит дрон, запущенный с территории Украины.

Представительница правительства Брянской области заявила, что это фейк. «Снова "МиГ" летел», — пояснила она.

Собеседница агентства отметила, что региональные оперативные службы не подтвердили информацию о беспилотнике. По ее словам, шум возник из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.

9 марта сообщалось, что в Брянской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Губернатор Александр Богомаз тогда уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Еще раньше со стороны Украины обстреляли деревню Раковка в Климовском районе. Тогда в результате попадания снаряда оказались повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

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Анна Щербакова
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