Власти опровергли сообщения о сбитом возле брянского химзавода беспилотнике
Власти Брянской области опровергли сообщения об украинском беспилотнике, сбитом возле химического завода в городе Сельцо. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 14 марта.
До этого в Telegram-канале Mash появились данные о том, что в нескольких километрах от предприятия российской системой «Панцирь» был сбит дрон, запущенный с территории Украины.
Представительница правительства Брянской области заявила, что это фейк. «Снова "МиГ" летел», — пояснила она.
Собеседница агентства отметила, что региональные оперативные службы не подтвердили информацию о беспилотнике. По ее словам, шум возник из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.
9 марта сообщалось, что в Брянской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Губернатор Александр Богомаз тогда уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Еще раньше со стороны Украины обстреляли деревню Раковка в Климовском районе. Тогда в результате попадания снаряда оказались повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.