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09:37, 14 марта 2023Силовые структуры

Завершено третье дело бизнесмена Быкова об убийстве криминального авторитета

СКР завершил следствие по делу бизнесмена Быкова об убийстве криминального авторитета
СюжетВоры в законе:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске завершено расследование третьего уголовного дела бизнесмена Анатолия Быкова об убийстве криминального авторитета в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, фигурант склонил путем угроз троих подчиненных к расправе над 48-летним жителем Красноярска. Они раздобыли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а затем несколько дней выслеживали жертву. В ночь на 18 июня 1998 года двое киллеров расстреляли мужчину у дома на улице Тимошенкова. Убитый — вор в законе, смотрящий за Красноярским краем от славянского клана, Владимир Филиппов (Филипп), уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Быков отрицает свою причастность к этому преступлению.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будет передано в суд для рассмотрения по существу.

13 марта сообщалось, что на судебном процессе по второму делу прокурор запросил Быкову 12 лет лишения свободы за убийство местного жителя.

СКР снял с него обвинение в руководстве преступным сообществом по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности.

В 2021 году Быков уже был осужден на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1990-х годах.

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Любовь Ширижик
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