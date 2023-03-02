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19:58, 2 марта 2023Силовые структуры

С бизнесмена Быкова сняли обвинение в руководстве преступным сообществом

Следствие сняло с бизнесмена Быкова обвинение в руководстве преступным сообществом

Фото: Пресс-служба Красноярского краевого суда / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) снял с красноярского бизнесмена Анатолия Быкова обвинение в руководстве преступным сообществом. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления ведомства Юлия Арбузова.

Быков после ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о частичном прекращении уголовного преследования по обвинению в руководстве преступным сообществом по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности. Следователь удовлетворил это ходатайство. Тем не менее Быкову вменяется также убийство.

По данным следствия, он, как глава преступного сообщества (ОПС), организовал в июне 1998 года убийство 48-летнего жителя Красноярска. К совершению преступления он склонил путем угроз троих участников ОПС. Они раздобыли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, выследили жертву и расстреляли.

Быков свою вину по этому эпизоду отрицает.

В 2021 году он уже был осужден на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1990-х годах.

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Любовь Ширижик
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