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10:16, 13 марта 2023Силовые структуры

Обвинение запросило 12 лет колонии бизнесмену Быкову по второму делу

Обвинение запросило 12 лет колонии бизнесмену Быкову по второму делу об убийстве

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске обвинение запросило 12 лет лишения свободы бизнесмену Анатолию Быкову за убийство местного жителя. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокурор требует отправить Быкова в колонию строгого режима.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) снял с красноярского бизнесмена обвинение в руководстве преступным сообществом. Быков после ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о частичном прекращении уголовного преследования по обвинению в руководстве преступным сообществом по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности. Следователь удовлетворил это ходатайство. Тем не менее Быкову вменяется также убийство.

По данным следствия, он, как глава преступного сообщества (ОПС), организовал в июне 1998 года убийство 48-летнего жителя Красноярска. К совершению преступления он склонил путем угроз троих участников ОПС. Они раздобыли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, выследили жертву и расстреляли.

Быков свою вину по этому эпизоду отрицает.

В 2021 году он уже был осужден на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1990-х годах.

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Екатерина Власова
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