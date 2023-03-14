Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 14 марта 2023Мир

Бывший премьер Британии раскроет подробности отравления в Солсбери

Mirror: экс-премьер Британии Мэй выпустит книгу с подробностями отравления в Солсбери
Тереза Мэй

Тереза Мэй. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Бывший премьер Британии Тереза Мэй выпустит новую книгу, в которой раскроет подробности инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом написала газета Mirror, ссылаясь на заявление издательства Headline.

Книгу под названием «Злоупотребление властью» (Abuse of Power) Мэй представит уже осенью 2023 года.

Материалы по теме:
Трасс на раз не приходится. Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
Трасс на раз не приходится.Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
20 октября 2022
Премьер-министр Великобритании покидает пост. Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
Премьер-министр Великобритании покидает пост.Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
7 июля 2022

«Опираясь на примеры из внутриполитических и международных дел, которыми она лично занималась на самом высоком уровне, в том числе... отравлениями в Солсбери, бывшая премьер-министр выступает за радикальное переосмысление того, как мы подходим к нашей политике и общественной жизни», — отметили в Headline.

Мэй утверждает, что н споту британского премьера она многократно наблюдали злоупотребление институтов властью. Таким образом они пытались защитить себя вместо того, чтобы найти правду.

Сергей и Юлия Скрипали, по данным британских властей, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к инциденту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России
Белый дом заявил об отсутствии препятствий для решения о расширении НАТО
В Литве потребовали заблокировать IP-адреса с доступом к российским телеканалам
Бывший премьер Британии раскроет подробности отравления в Солсбери
Блогерша показала на видео мать в откровенном наряде и восхитила зрителей
Стратегические предприятия потребовали перевести под юрисдикцию России
В США призвали Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине
Стало известно о начале обучения НАТО военных ВСУ тактике городских боев
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты группы помощи Киеву
В Германии нашли связанную с терактом на «Северных потоках» яхту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.