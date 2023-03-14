Бывший премьер Британии раскроет подробности отравления в Солсбери

Mirror: экс-премьер Британии Мэй выпустит книгу с подробностями отравления в Солсбери

Бывший премьер Британии Тереза Мэй выпустит новую книгу, в которой раскроет подробности инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом написала газета Mirror, ссылаясь на заявление издательства Headline.

Книгу под названием «Злоупотребление властью» (Abuse of Power) Мэй представит уже осенью 2023 года.

«Опираясь на примеры из внутриполитических и международных дел, которыми она лично занималась на самом высоком уровне, в том числе... отравлениями в Солсбери, бывшая премьер-министр выступает за радикальное переосмысление того, как мы подходим к нашей политике и общественной жизни», — отметили в Headline.

Мэй утверждает, что н споту британского премьера она многократно наблюдали злоупотребление институтов властью. Таким образом они пытались защитить себя вместо того, чтобы найти правду.

Сергей и Юлия Скрипали, по данным британских властей, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к инциденту.

