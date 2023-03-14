Российский гидронавт рассказал об американской подлодке-диверсанте

Гидронавт Ашик: ВМС США располагают подлодкой для выполнения диверсий на морском дне

Военно-морские силы (ВМС) США располагают атомной подводной лодкой Jimmy Carter проекта Seawolf, которая специально построена для выполнения диверсионных задач. Об этом в колонке для «Известий», посвященной подрыву газопроводов «Северные потоки», рассказывает российский гидронавт Владимир Ашик.

«Она как будто специально предназначена для минирования и подрыва любых подводных объектов. Ни одна страна в мире больше не располагает подобными лодками и не строит их», — уверяет специалист.

По его словам, субмарина «оборудована специализированным гидроакустическим и телевизионным комплексами для поиска предметов на грунте». В частности, в средней части американской подлодки имеется отсек с диверсионным оборудованием, включая телеуправляемые аппараты и декомпрессионную камеру.

«Только такая подводная лодка может незаметно доставить взрывные устройства в любую точку Мирового океана и установить его на подводном объекте, который недостаточно охраняется», — заключает автор.

В апреле 2019 года на воду в «Севмаше» спустили атомную подводную лодку специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».