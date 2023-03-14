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11:21, 14 марта 2023Спорт

Косторная высказалась о пропуске Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что жалеет о ситуации с Олимпиадой в Пекине

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью «Ленте.ру» высказалась о пропуске Олимпиады в Пекине.

«Единственное, о чем жалею, — Олимпиада. Но на нее я не попала из-за перелома руки. С гипсом, как бы ни хотелось, не прыгнешь. Это больно, даже если не двигать рукой», — заявила спортсменка. Она добавила, что ей жаль, что не получилось поехать на чемпионат мира в 2020 году. «Но тогда был карантин, снова не по моей вине», — добавила она.

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5 марта 2023

Косторная подчеркнула, что у нее есть мысли о поездке на Олимпиаду уже в парном катании. «Я просто хотела бы там побывать. Мне мама сказала: «Даже если ты там бортик будешь открывать и крикнешь мне в экран: "Мама, я доехала до Олимпиады!", то я уже буду за тебя рада». А если я там еще и покатаюсь, будет великолепно. Но это мечты. Получится или не получится — другой вопрос. Это может показать только время», — заключила фигуристка.

Спортсменка — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Елены Буяновой.

Андрей Стрельцов
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