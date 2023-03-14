Пойманному на мельдонии украинскому гимнасту сократили дисквалификацию

Пойманному на мельдонии украинскому гимнасту Верняеву сократили дисквалификацию в два раза

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить дисквалификацию украинского гимнаста Олега Верняева. Об этом сообщается на сайте суда.

Срок отстранения спортсмена сокращен вдвое — с четырех до двух лет. Украинец уже может вернуться к выступлениям на соревнованиях. «Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг», — написал Верняев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26 августа 2020 года в пробе Верняева был обнаружен мельдоний. В июле 2021 года Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала пойманного на применении запрещенного препарата спортсмена на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывался с 5 ноября 2020-го.

В ходе слушаний спортсмен заявлял, что мельдоний попал в организм через загрязненные продукты питания. Верняев не смог выступить на Играх-2020 в Токио из-за дисквалификации. В 2016-м украинец стал олимпийским чемпионом в упражнении на брусьях.