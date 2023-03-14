Названа причина продления Россией зерновой сделки

Политолог Оленченко назвал испытательным сроком продление зерновой сделки на 60 дней

Россия согласилась на продление зерновой сделки, чтобы дать возможность другим ее участникам реализовать требования Москвы в рамках соглашения, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» политолог назвал испытательным сроком 60-дневное продление сделки.

«Изначально был запрос на продление сделки на 120 дней, Россия дала разрешение продлить ее на 60 дней: Москва считает, что зерновая сделка является пакетной и должна также включать, как это предусмотрено договоренностью, снятие санкций на российский экспорт зерновых и удобрений. Получается, что продление сделки на 60 дней — это своего рода испытательный срок. Россия пошла на это, так как были заверения со стороны ООН, что она приложит все усилия по выполнению второй части пакета», — объяснил эксперт.

Если в течение этих 60 дней не будет выполнено второе условие, будут глубокие раздумья о том, стоит ли ее продлевать Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Политолог напомнил, что ранее Россия выражала недовольство невыполнением своих требований со стороны других участников сделки, однако сейчас дала ООН возможность проследить за соблюдением интересов всех сторон в рамках соглашения.

«Со стороны России была предоставлена возможность ООН выполнить требования Москвы в рамках сделки, так как именно ООН брала на себя ответственность проконтролировать выполнение второй ее части», — объяснил Оленченко.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении на 60 дней зерновой сделки по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. По словам дипломата, процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России, что предполагала вторая часть соглашения, идет, но медленно.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — в ноябре был продлен еще на 120 дней и истекал 18 марта.