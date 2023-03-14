Названа причина продления Россией зерновой сделки
Россия согласилась на продление зерновой сделки, чтобы дать возможность другим ее участникам реализовать требования Москвы в рамках соглашения, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» политолог назвал испытательным сроком 60-дневное продление сделки.
«Изначально был запрос на продление сделки на 120 дней, Россия дала разрешение продлить ее на 60 дней: Москва считает, что зерновая сделка является пакетной и должна также включать, как это предусмотрено договоренностью, снятие санкций на российский экспорт зерновых и удобрений. Получается, что продление сделки на 60 дней — это своего рода испытательный срок. Россия пошла на это, так как были заверения со стороны ООН, что она приложит все усилия по выполнению второй части пакета», — объяснил эксперт.
Если в течение этих 60 дней не будет выполнено второе условие, будут глубокие раздумья о том, стоит ли ее продлевать
Политолог напомнил, что ранее Россия выражала недовольство невыполнением своих требований со стороны других участников сделки, однако сейчас дала ООН возможность проследить за соблюдением интересов всех сторон в рамках соглашения.
«Со стороны России была предоставлена возможность ООН выполнить требования Москвы в рамках сделки, так как именно ООН брала на себя ответственность проконтролировать выполнение второй ее части», — объяснил Оленченко.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении на 60 дней зерновой сделки по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. По словам дипломата, процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России, что предполагала вторая часть соглашения, идет, но медленно.
Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — в ноябре был продлен еще на 120 дней и истекал 18 марта.