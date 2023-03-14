ФИФА утвердила новый формат проведения чемпионата мира с 48 сборными

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила новый формат проведения чемпионата мира-2026, в котором впервые примут участие 48 сборных. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на конгрессе ФИФА, который прошел в столице Руанды Кигали. 48 участников финальной стадии разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой.

В 1/16 финала напрямую выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. К ним присоединятся восемь лучших сборных из тех, что станут третьими. В общей сложности команды на следующем чемпионате мира проведут 104 матча Турнир продлится 39 дней.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые пройдет в трех странах одновременно. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.