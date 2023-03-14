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17:39, 14 марта 2023Культура

Продюсер «Оскара» объяснила удаление жестких шуток про Уилла Смита из эфира

Variety: продюсер «Оскара» Макнирни объяснила исключение жестких шуток про Смита из эфира

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Исполнительный продюсер церемонии вручения кинопремии «Оскар» Молли Макнирни, которая таже является женой ведущего Джимми Киммела, рассказала, почему многие шутки, в том числе про актера Уилла Смита, были вырезаны из монолога ее супруга. Об этом сообщает Variety.

«Мы не хотели, чтобы этот год был похож на прошлый», — сказала она, подразумевая инцидент с пощечиной, который произошел между Уиллом Смитом и Крисом Роком. «Я не могу сказать, сколько у нас было шуток про Уилла Смита, от которых мы потом избавились. Мы оставили только лучшие. Были, конечно, более жесткие, но мы подумали, что не вправе делать это», — добавила Макнирни, отметив, что это право остается за Роком.

Несмотря на это, Киммел сделал несколько намеков на прошлогодний конфликт. «Сегодня номинированы пять ирландских актеров, что означает, что шансы на драку только что значительно возросли», — начал свою речь ведущий. «Мы хотим, чтобы вам было весело, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и, что самое главное, чтобы я чувствовал себя в безопасности», — продолжил он, подразумевая Рока, который получил пощечину, будучи ведущим премии в 2022 году.

Во время прошлогодней церемонии вручения премии «Оскар» Рок неудачно пошутил про жену Смита. Шоумен отметил «удивительную, очень короткую прическу» актрисы, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

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Варвара Кошечкина
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