В России предложили запретить продажу авто дороже рекомендованной цены

Депутат ГД от КПРФ Лебедев предложил запретить продажу машин дороже рекомендованной цены

Депутат от КПРФ Олег Лебедев предложил запретить дилерам продажу автомобилей дороже рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ). Проект поправок в закон «О торговле» (З81-ФЗ) с таким содержанием был внесен в Госдуму 17 февраля, на это обратили внимание «Ведомости».

Лебедев также выступил за то, чтобы запретить дилерам устанавливать на автомобиль дополнительное оборудование до его продажи покупателю. Таким образом, по его мнению, салоны навязывают клиентам необязательные опции.

В пояснительной записке к законопроекту российский депутат заявил, что в 2021 году РРЦ на машины выросли в 18-40 процентов, а в 2022-ом — еще на 19 процентов. Дилеры при этом начали навязывать покупателям дополнительные опции, и в результате цены на автомобиль с РРЦ в миллион рублей в автосалонах начинались от 1,8-2 миллионов. Лебедев напомнил, что при расчете РРЦ производитель закладывает стандартную прибыль дилера.

Парламентарий рассказал «Ведомостям», что разработал проект на защиту потребителей среднего класса после многочисленных обращений граждан из регионов, от которых избран депутат (Лебедев избран по списку от Тульской области).

Как напомнило издание, РРЦ на машины устанавливается заводом-изготовителем или его представителем в стране — импортером или дистрибутором. Дилеры обычно «накручивают» на конечную стоимость 10-30 процентов от РРЦ, оценивал в 2022 году «Автостат».

Эксперты и участники рынка негативно оценивают идею Лебедева, указывая на ее бессмысленность и несоответствие текущей ситуации на авторынке. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отмечает, что ввиду сокращения официальных поставок авто в Россию РРЦ уже неактуальна — на оставшуюся продукцию ушедших марок она недействительна, а запрашивать у продавца себестоимость техники, привезенной по параллельному импорту, бессмысленно. Поправки могут иметь силу только для «АвтоВАЗа» и официальных китайских импортеров.

Руководитель практики по работе с транспортными предприятиями Kept Сергей Казачков добавляет, что рынок найдет способ обойти предлагаемые поправки, и машины все равно будут продавать существенно дороже РРЦ. «Покупатель и продавец сами отрегулируют свои отношения, а внешнее регулирование лишь создаст еще одну прослойку желающих купить по РРЦ дефицитный автомобиль и потом продать его на вторичном рынке подороже», — объяснил он. В итоге маржа перейдет к таким предпринимателям, а он будет делиться ей с дилером, чтобы тот дал ему возможность без очереди выкупить автомобиль.

13 марта Минпромторг России внес в список параллельного импорта еще 12 автомобильных брендов. В перечень, который передали на утверждение в Минюст РФ, включили такие бренды, как Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.