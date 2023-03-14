Россия распространила в ООН переписку о расследовании подрыва «Северных потоков»

Россия распространила в ООН переписку с Данией, Германией и Швецией по «Северным потокам»

Россия распространила опубликовала в ООН переписку с Копенгагеном, Берлином и Стокгольмом по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках" мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — рассказам зампостпреда.

Полянский подчеркнул, что документы доказывают низкий уровень информированности Москвы о ходе расследования атак на трубопроводы. Он отметил, что указанный страны не предоставляют российской стороне достаточно данных.

Ранее зампостпреда уточнял, что переписку планируют опубликовать, «чтобы быть транспарентными». «Они отказывают в любом доступе к информации, отказывают в любом участии, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нем [в расследовании] участвовать», — отмечал он.