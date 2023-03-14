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13:02, 14 марта 2023Экономика

Беглов анонсировал отказ Петербурга от товаров из недружественных стран

Беглов заявил о способности Петербурга отказаться от товаров недружественных стран

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал со временем полный отказ города от товаров из недружественных стран, пишет ТАСС. По его словам, потенциала петербургской экономики хватит для того, чтобы полностью их заместить.

В настоящее время такие экономические изменения превратились из желательных в обязательные, сказал Беглов. «Сейчас это, по словам главы государства, жизненная необходимость», — заявил губернатор.

По его словам, в городе работают предприятия, лаборатории и научные коллективы, у которых достаточно компетенций для импортозамещения. Чтобы активизировать этот процесс, в Петербурге продолжат «стимулировать предпринимательскую инициативу, инвестиционную активность, снимать избыточное регулирование, нацеливаться на развитие собственных производств полного цикла».

Ранее экономисты департамента исследований и прогнозирования Центробанка заявили, что даже полное и эффективное импортозамещение приведет к снижению уровня жизни, потому что на эти цели надо отвлекать трудовую силу, а для инвестиций — поддерживать высокую капиталоемкость ВВП. Они представили три варианта развития событий на ближайшее время — оптимистичный, нейтральный и негативный. Минусом стало то, что ни один из них не предусматривает восстановления уровня жизни до 2019 года раньше, чем через 15 лет.

Софья Ермакова
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