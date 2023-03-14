Во Франции раскрыли последствия краха западных банков

Французский политик Филипп заявил, что крах западных банков ведет к третьей мировой войне

Председатель французской партии «Патриоты» и бывший европарламентарий Флориан Филиппо предположил, чем грозит крах крупнейших банков Запада. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо раскрыл последствия краха западных банков и подчеркнул, что он ведет к третьей мировой войне.

«Crédit Suisse [Швейцарский финансовый конгломерат]разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!» — подчеркнул он.

О банкротстве американского Silicon Valley Bank сообщалось 11 марта. Это крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. Позже, вслед за ним, «из-за системных рисков» закрыли нью-йоркский Signature Bank.