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12:01, 14 марта 2023Мир

Лавров заявил об охватывающем европейские страны «прямом нацизме»

Глава МИД России Лавров: Москва видит охватывающий европейские страны «прямой нацизм»

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает «прямой нацизм», который охватывает все больше и больше европейских стран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, российская сторона видит, как разрушается история, сносятся святые памятники. «Сегодня как никогда более становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете. Сегодня как никогда более становится актуальной необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях», — отметил он на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

В январе посол по особым поручениям МИД России и руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил о возрождении на Западе нацистского «гомункулуса». Таким образом он отреагировал на голосование 50 стран против выдвинутой Россией резолюции ООН с осуждением нацизма.

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Варвара Кошечкина
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