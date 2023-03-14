Следователи раскрыли подробности убийства пропавшей больше года назад россиянки

СКР: пропавшую больше года назад в Рязани Елену Логунову задушил ее муж во время ссоры

Житель Рязани Александр Логунов предстанет перед судом по обвинению в распространении порнографии и убийстве жены Елены Логуновой, пропавшей больше года назад. Подробности дела «Ленте.ру» раскрыли в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, в июле 2021 года Логунов у себя в квартире поссорился с женой, после чего задушил ее. Затем он спрятал тело погибшей в пойме реки Тысья в Рязанской области. Помимо этого в период с 2016 по 2018 год Логунов распространял порноролики в интернете.

После исчезновения россиянки Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Поисковые мероприятия оказались безрезультатными. Двор многоэтажного дома, где жили Логуновы, оборудован камерами видеонаблюдения, однако Елена не попала ни на одну из них. А вот ее муж в день исчезновения супруги активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны. Изначально следователи не нашли доказательств против Логунова, однако адвокат пропавшей женщины на протяжении года добивалась его допроса.

30 августа 2022 года Александр Логунов был задержан по подозрению в убийстве жены. Сообщалось, что во время задержания мужчина пытался сбежать.

7 октября в пригороде Рязани было обнаружено тело и украшения потерпевшей. Логунов признался в содеянном и при проверке показаний на месте указал, где спрятал тело убитой. Эти сведения совпали с местом обнаружения останков Елены Логуновой.