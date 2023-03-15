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17:26, 15 марта 2023Мир

Президент Сирии заверил Путина в поддержке в борьбе с нацистами

Президент Сирии Асад заверил Путина в поддержке спецоперации России на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Башар аль-Ассад

Башар аль-Ассад. Фото: Syrian Presidency / Reuters

Президент Сирии Башар Асад заверил своего российского коллегу Владимира Путина в поддержке в вопросах борьбы со «старыми и новыми нацистами». Главу арабского государства цитирует ТАСС.

Асад отметил, что его визит в Кремль — первый с начала специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Сирия поддерживает Россию в данном вопросе. «[Хочу] повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, так поддерживает их и в нынешние времена», — заявил сирийский президент.

Асад прибыл в Москву вечером 14 марта. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву. Он уже возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Кроме того, Асад почтил память погибших воинов минутой молчания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Путина и Асада коснутся как ситуации в арабской республике, так и сирийско-турецких отношений.

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Варвара Кошечкина
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