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00:13, 15 марта 2023Наука и техника

Описан случай нарушения способности распознавать лица после COVID-19

В Дартмутском колледже в США у пациентки выявили прозопагнозию после долгого COVID-19

Фото: Aly Song / Reuters

Ученые Дартмутского колледжа в США выявили, что COVID-19 может вызывать нарушения способности распознавать лица, а также провоцировать трудности с навигацией. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cortex.

Известно, что SARS-CoV-2 может вызывать ряд неврологических проблем, в том числе потерю обоняния и вкуса, а также нарушение внимания, памяти, речи и языка, которые известны как «мозговой туман». В новой работе специалисты описали случай прозопагнозии или лицевой слепоты у 28-летней женщины по имени Энни, которая работала художником-портретистом. Пациентка рассказала, что потеряла способность узнавать лица членов своей семьи, а также не могла запомнить местонахождение отделов в продуктовом магазине. Сочетание обоих симптомов указывает на повреждение мозга или дефицит развития в соседних областях височной доли больших полушарий.

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В ходе одного из тестов Энни последовательно показали 60 изображений лиц знаменитостей и попросили назвать их. После этого ей представили список знаменитостей, фигурировавших в тесте, чтобы определить, знает ли она их. Энни правильно определила 29 процентов из 48 знаменитостей, которых она знает. При этом большинство людей могут правильно определить 84 процента известных им знаменитостей.

Более ограниченная способность женщины запоминать и узнавать лица была подтверждена с помощью Кембриджского теста, в ходе которого испытуемой сначала показывали лица шести мужчин, а затем просили отличить их от других лиц. В среднем люди правильно определяют 80 процентов, в то время как пациентка смогла определить только 56 процентов. Результаты тестов по распознаванию, восприятию лиц и распознаванию объектов были нормальными, что указывало на проблемы с памятью на лица, а не на более общие нарушения.

В исследовании с участием 54 человек, перенесших COVID-19 с симптомами длительностью 12 недель и более, было показано, что одна из часто возникающих когнитивных проблем связана с трудностями в распознавании лиц членов семьи и друзей. Таким образом, заключают авторы, прозопагнозия может быть распространенным следствием инфекции, и следует проводить дальнейшие исследования, чтобы уменьшить ее воздействие на качество жизни пациентов.

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Александр Еникеев
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