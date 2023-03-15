В Пентагоне высказались о попытках поднять обломки БПЛА из Черного моря

В Пентагоне заявили, что будут искать варианты поднять обломки БПЛА из Черного моря

Власти США пока не решили, предпринимать ли попытку поднять обломки своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего в Черное море. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Если появятся основания полагать, что мы сможем поднять что-то, то будем искать варианты [это сделать]», — сказал Милли.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с беспилотником.