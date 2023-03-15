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18:34, 15 марта 2023Забота о себе

Найден простой метод предотвращения супружеских измен

Психолог Гурит Бирнбаум перечислила возможные причины супружеской неверности

Фото: Jonas Weckschmied / Unsplash

Израильские психологи Университета Райхмана изучили возможные причины супружеской неверности и нашли простой метод предотвращения измен в долгосрочных отношениях. Об этом сообщает издание Psyhology Today.

По словам одного из авторов исследования, психолога Гурит Бирнбаум, люди идут на измену, если из отношений ушли страсть и новизна, либо один из партнеров ощущает эмоциональную или сексуальную неудовлетворенность. Кроме того, чаще врут своим партнерам те, кто дружит или близко общается с изменниками.

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Психологи полагают, что пары в долгосрочных союзах могут защититься от любовных предательств. Умение ставить себя на место партнера и оценивать любую ситуацию с его точки зрения снижает интерес к новым романам и повышает удовлетворенность текущими отношениями.

Желающим избежать измен специалисты дали ряд рекомендаций.

  1. Чаще думать о постоянном партнере, о его действиях, мыслях и чувствах. Необходимо найти способ поддерживать страсть, которая дает отношениям эмоциональную близость.
  2. Каждый день узнавать что-то новое о партнере, проявлять заботу и поддержку.
  3. Пробовать что-то новое самому и делиться впечатлениями с возлюбленным или возлюбленной. Обсуждение эмоций, не связанных с сексом, укрепляет эмоциональную связь не хуже совместного интимного опыта.
  4. Прежде чем поддаться мимолетному увлечению, вспомнить о неизбежных последствиях этого поступка для долгосрочных отношений.

Ранее американская журналистка Джо Пьяцца выяснила, что женщины стали чаще изменять мужьям. Она считает, что тенденция связана с финансовой независимостью американок и развитием технологий.

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Екатерина Улитина
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