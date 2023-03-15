Россию назвали «чемпионом мира» по числу введенных против нее санкций

Мишустин: Россия является чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций

Россия является чемпионом мира по числу введенных против нее санкций. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства указал, что при этом наблюдается рост экономики, который продолжается уже несколько месяцев. Он добавил, что было принято уже 315 мер на сумму около восьми триллионов рублей.

Ранее Мишустин говорил, что инфляция в России постепенно снижается и к настоящему моменту достигла уровня меньше 4 процентов годовых — то есть опустилась ниже целевого показателя ЦБ.

В Кремле в свою очередь напомнили, что российская экономика снизилась на 2,1 процента. Но, как говорил президент, сложности прошлого года в экономике пошли стране «только на пользу». По его словам, важнейшим результатом 2022-го стало «кратное повышение экономического суверенитета России».