В школьном туалете обнаружили кокаин заместительницы директора школы

В США арестовали заместительницу директора школы, спрятавшую кокаин в школьном туалете

В городе Бейтаун, штат Техас, США, 40-летняя заместительница директора школы Джессика Санчес спрятала кокаин в школьном туалете. Об этом сообщает KTRK-TV.

Женщина пронесла пакет с наркотиком в школу и оставила его в туалетной кабинке для сотрудников. Коллега Санчес обнаружил кокаин и сообщил об этом директору учреждения.

Прибывшая в школу полиция провела расследование и арестовала женщину. Ей было предъявлено обвинение в хранении вещества в зоне, свободной от наркотиков. По данным суда, Санчес внесла залог в размере пяти тысяч долларов (379 тысяч рублей) и, как предполагается, будет отпущена из-под стражи.

Отмечается, что в ходе обыска полиция также нашла кокаин в машине женщины. «Мы ни при каких обстоятельствах не потерпим такого поведения в наших школах. Наши школы — это безопасное пространство для учеников, и мы не допустим, чтобы им что-то угрожало», — говорится в заявлении школьного округа.

Ранее сообщалось, что молодая женщина из Великобритании оказалась владелицей наркобизнеса, официально работая инженером в крупной компании. Доход от торговли наркотиками позволял ей вести гламурный образ жизни, ездить в путешествия и покупать дизайнерские вещи.