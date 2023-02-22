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19:34, 22 февраля 2023Из жизни

Женщина с респектабельной работой оказалась хозяйкой крупного наркобизнеса

Молодая женщина-инженер из Великобритании оказалась крупным наркодилером

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Молодая женщина из Великобритании оказалась владелицей наркобизнеса, официально работая инженером в крупной компании. Как сообщает Hull Live, доход от торговли наркотиками позволял ей вести гламурный образ жизни, ездить в путешествия и покупать дизайнерские вещи.

Двойная жизнь 29-летней Даниэль Стаффорд стала достоянием общественности, когда ее остановили за превышение скорости. Случайное вмешательство полиции повлекло раскрытие целой сети сбыта запрещенных веществ, хозяйкой которой она была. После окончания университета женщина получила работу в респектабельной компании, и никто не мог заподозрить в ней наркодилера.

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После ареста ее телефон постоянно звонил. На глазах у полицейских Стаффорд поступило более тридцати звонков и пришло больше 20 сообщений, связанных с покупкой наркотиков. При обыске полиция обнаружила у нее дома более 27 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей) наличными и запрещенные вещества на общую сумму в 33 тысячи фунтов (около трех миллионов рублей).

Стаффорд признала свою вину только в трех случаях сбыта героина, крэк-кокаина и каннабиса, а также в хранении наличности, полученной в результате противоправной деятельности, начиная с октября 2017 года.

Раньше Стаффорд не привлекалась к ответственности, и до суда ее выпустили под залог.

Ранее сообщалось, что полиция Новой Зеландии выловила из океана груз кокаина весом в 3,2 тонны. Специальная операция серьезно нарушила работу международного наркокартеля.

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Антонина Черташ
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