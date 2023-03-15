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17:40, 15 марта 2023Наука и техника

Большое количество кофеина в организме снизило риски диабета и ожирения

BMJ Medicine: высокие уровни кофеина в крови связали с низким ИМТ и меньшим риском диабета

Фото: Clay Banks / Unsplash

Ученые из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) выявили, что большое количество кофеина в организме снижает риск развития диабета второго типа и ожирения. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Авторы использовали менделевскую рандомизацию — метод, основанный на генетических показателях для определения фактора риска, в данном случае кофеина в крови у более чем 100 тысяч испытуемых. В частности, рассматривалась связь вариантов генов CYP1A2 и AHR и индекса массы тела (ИМТ), диабета второго типа и основных сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности и мерцательной аритмии).

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Известно, что гены CYP1A2 и AHR связаны со скоростью метаболизма кофеина в организме. Носители этих генов обладают более медленным усвоением кофеина, пьют в среднем меньше кофе, при этом имеют более высокий уровень кофеина в крови, чем люди, которые владеют быстрым метаболизмом вещества, а также употребляют большее количество стимулятора, чтобы достичь эффекта.

Специалисты пришли к выводу, что более высокие уровни кофеина в крови, обусловленные генетическими факторами, были связаны с более низким весом (ИМТ) и жировыми отложениями, а также с уменьшением вероятности развития диабета второго типа.

Затем были проведены дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, не является ли снижение массы тела из-за кофеина причиной сокращения риска диабета. Оказалось, что потеря веса обусловила почти половину (43 процента) влияния кофеина на риск развития диабета второго типа. При этом выраженной корреляции между генетически обусловленными уровнями кофеина в крови и шансом на формирование любого из рассмотренных сердечно-сосудистых заболеваний обнаружено не было.

Предыдущие исследования уже показывали, что ежедневное употребление от трех до пяти чашек кофе (одна чашка кофе содержит около 70-150 миллиграмм кофеина) связано с меньшим риском развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако большинство опубликованных работ были обсервационными, то есть не могли достоверно установить причинно-следственные связи из-за других потенциально влияющих факторов.

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Елена Апазиди
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