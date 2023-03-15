Пенсионерка по ошибке легла в постель к незнакомцу и поплатилась жизнью

Daily Star: пожилая британка по ошибке легла спать в чужом номере и поплатилась жизнью

В британском городе Бармут пожилая женщина по ошибке вошла в номер незнакомого мужчины, легла в его постель и поплатилась за это жизнью. Об этом сообщает Daily Star.

71-летняя Маргарет Барнс приехала в Бармут в гости к друзьям и поселилась в гостинице формата полупансион. Вечером пенсионерка сходила в кафе-мороженое и купила джин, а затем вернулась, как она думала, к себе и легла спать.

В действительности она попала в чужой номер, где остановились 46-летний Дэвид Редферн и его возлюбленная. Обнаружив нетрезвую незнакомку в своей кровати, они приняли ее за воровку. Хотя Барнс пыталась извиниться, мужчина вытащил ее из комнаты за лодыжки и спустил по лестнице.

Оказавшись на улице, 133-килограммовый британец наступил на пенсионерку, весившую всего 47 килограммов. В результате произошедшего женщина получила критические травмы, схожие с повреждениями при ДТП на высокой скорости.

На место происшествия приехала скорая помощь. Сосед попытался реанимировать британку, но она скончалась.

Редферн оказался в суде. В ходе следствия установлено, что он испытывал проблемы с управлением гневом. Мужчина отрицает обвинения в убийстве. Он заявил, что пенсионерка вела себя агрессивно по отношению к нему. Суд продолжается.

Ранее сообщалось, что семья из пригорода австралийского Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, вернулась из отпуска и обнаружила, что во время их отсутствия в принадлежащем им доме поселилась незнакомка. Незваная гостья сидела на диване и смотрела телевизор в одежде, принадлежавшей хозяйке дома.