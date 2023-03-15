Израиль заблокировал визит главы евродипломатии

Haaretz: МИД Израиля пытается сорвать визит Борреля после критики судебной реформы

Министерство иностранных дел Израиля пытается заблокировать визит представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля из-за его критических высказываний по поводу политики страны, в том числе запланированной правительством судебной реформы. Об этом пишет Haaretz.

По данным издания, глава евродипломатии хотел посетить страну, однако израильская сторона дала понять, что считает этот визит нежелательным. «Нет причин награждать его [Борреля] за его поведение», — заявил неназванный источник в МИД.

Недовольство Израиля вызвала статья Борреля, в которой он критикует политику страны. Помимо этого, в ходе обращения к Европейскому парламенту Боррель указал на ухудшение демократии в Израиле. «Насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу все больше угрожает жизни и средствам к существованию палестинцев — почти всегда безнаказанно», — написал он в статье.

12 марта в Израиле около полумиллиона человек вышли на протесты против судебной реформы. Протестные акции вспыхнули в Тель-Авиве в январе — тогда митинговали десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.

