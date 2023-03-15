В российском городе мать с ребенком-инвалидом добилась получения жилья через суд

В Иванове мать ребенка с тяжелой формой ДЦП добилась получения жилья через суд

В Иванове семья с тяжелобольным ребенком смогла добиться получения жилья через суд. Внимание на ситуацию в российском городе обратила «Российская газета».

До получения нового жилья 13-летняя девочка с тяжелой формой ДЦП и ее мать жили в одной комнате площадью чуть более 20 квадратных метров вместе с матерью последней. Летом 2021 года из-за неисправной проводки в доме возник сильный пожар, жертвами которого стали спасатель и мальчик 12 лет. Из-за того, что подъезд выгорел, его жильцов, в том числе семью с ребенком-инвалидом, пришлось переселить.

По словам старшего помощника прокурора Ивановской области Екатерины Сидоровой, некоторое время пострадавшей семье оплачивали аренду съемного жилья, однако перестали, когда подъезд был отремонтирован за счет бюджета и вновь стал пригоден для проживания. «К тому моменту женщина с ребенком-инвалидом переехала в Новоталицкое поселение в том же Ивановском районе. Жить там ей удобнее с точки зрения доступа к медицинским и образовательным учреждениям, кроме того, в квартире матери было слишком тесно. В том же 2021 году семья встала на учет как нуждающаяся в предоставлении жилья вне очереди», — добавила она.

По причине того, что семье стали предлагать социальную квартиру из расчета в нормативные для региона 14 квадратных метров на человека, россиянка решила защитить свои права и обратилась в Ивановскую межрайонную прокуратуру. Когда последняя внесла представление администрации района и оно не было исполнено, прокуратура решила пойти в суд с иском, указав, что для ребенка с инвалидностью требуется большая, чем по нормативам, жилплощадь.

После удовлетворения требований судом семье выделили просторную двухкомнатную квартиру из муниципального фонда на первом этаже в поселке близ Иванова. Ее метраж составляет 53,6 «квадрата». С женщиной уже заключили договор социального найма.