Не вставшему во время исполнения гимна России депутату пришла повестка

Калужскому депутату Лепендину, не вставшему во время исполнения гимна РФ, пришла повестка

В Калужской области депутату Малоярославецкого райсобрания Александру Лепендину, которого подвергли критике из-за того, что он не встал во время исполнения гимна России, пришла повестка в военкомат, сообщает сетевое издание «Калужские новости».

Лепендина вызвали в военный комиссариат якобы для сверки данных. Повестку ему вручили на комиссии по депутатской этике. Кроме того, вызов в военкомат получил калужский депутат-самовыдвиженец Владимир Заболоцкий.

Изданию удалось выяснить, что на комиссию по депутатской этике Лепендина пригласили, поскольку он проигнорировал исполнение российского гимна на отчете главы Малоярославецкого района в феврале.

Калужский депутат объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки. Лепендин уверял, что потерял силы и не мог встать под гимн страны.

Отмечалось, что поступок Лепендина спровоцировал большой скандал. Согласно действующему законодательству, калужский депутат должен был встать на мероприятии. Коллеги Лепендина позже назвали его оправдание глупым. Предполагалось, что калужского депутата могут оштрафовать за нарушение порядка официального использования государственного символа по статье 17.10 КоАП.