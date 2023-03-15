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15:30, 15 марта 2023Мир

В Пентагоне заявили о правах на полеты БПЛА

Шеф Пентагона Остин: беспилотники США будут летать там, где позволяет международное право

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

У беспилотников (БПЛА) США есть право летать в определенных зонах, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на фоне инцидента со сбитым американским дроном MQ-9 в Черном море. Его слова приводит ТАСС.

«Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально», — сказал он.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В свою очередь американская сторона обвинила Россию в сознательном уничтожении дрона. MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

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Анастасия Заикина
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