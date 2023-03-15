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19:31, 15 марта 2023Путешествия

Россияне массово решили отдохнуть на любимом курорте богачей

АТОР: Мальдивы вошли в топ-5 самых востребованных направлений у россиян весной

Фото: Chelsea Gates / Unsplash

Россияне решили массово отдохнуть на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, — направление вошло в топ-5 самых востребованных стран по приобретаемым путевкам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Достаточно активно продаются туры вплоть до мая. Также туристы уже думают на отдаленную перспективу — их интересует отдых на Мальдивах на новогодний период. Этот интерес вполне оправдан: есть отели, которые уже стоят на стопе на период новогодних праздников. И мы уже не можем забронировать там места», — рассказала турагент из Москвы.

Что касается стоимости отдыха, то пакетный тур на восемь ночей с вылетом в марте и апреле и проживанием в отеле категории три звезды обойдется двоим путешественникам от 313,7 тысячи рублей с перелетом. Провести отпуск в четырехзвездочной гостинице двое отдыхающих весной смогут от 344,7 тысячи рублей, в пятизвездочной — от 355,9 тысячи.

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Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭГреции и Италии.

В феврале сообщалось, что отечественные туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. Так, с начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывало 28,9 тысячи россиян, или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.

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Валентина Процкова
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