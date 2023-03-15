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19:03, 15 марта 2023Ценности

Россиянам назвали распространенные комплексы из-за внешности у мужчин

Психолог Ватутина назвала низкий рост и неидеальную фигуру причинами мужских комплексов

Фото: marienalien / Shutterstock / Fotodom

Российский психолог Юлия Ватутина назвала распространенные комплексы из-за внешности у мужчин, на которые не обращают внимания женщины. Ее комментарий приводит «Доктор Питер».

Так, одной из подобных причин неуверенности в себе является низкий рост. При этом для многих представительниц противоположного пола данный параметр не входит в список критериев выбора партнера, отметила эксперт со ссылкой на зарубежные исследования.

В то же время мужчин беспокоит отсутствие атлетической фигуры, неидеальный внешний вид, например, наличие объемного носа или лопоухости, а также небольшой размер полового члена. При этом, по словам специалистки, последняя особенность не является основной при влиянии на сексуальную удовлетворенность женщин.

В феврале доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян назвал самые популярные пластические операции у мужчин в России. Специалист рассказал, что чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры.

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Алина Гостева
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