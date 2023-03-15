Стало известно об удалении программного обеспечения упавшего в Черном море БПЛА

CNN: ВВС США стерли программное обеспечение БПЛА MQ-9 перед его аварией в Черном море

Операторы ВВС США, управляющие БПЛА MQ-9 стерли программное обеспечение беспилотника перед его аварией в Черном море, дабы не допустить ее захват российскими военными. Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертранд в Twitter со ссылкой на официальных лиц Пентагона.

«США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию», — говорится в ее сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что действия России в случае с рухнувшим в Черное море американским БПЛА, скорее всего, не были преднамеренными.

Инцидент с американским дроном MQ-9 Reaper произошел во вторник, 14 марта. В США сообщили, что беспилотник проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве и задел сопровождавший его российский самолет.