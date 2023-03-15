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19:41, 15 марта 2023Мир

США сочли непреднамеренным инцидент с рухнувшим в Черное море беспилотником

Госдеп заявил о непреднамеренности инцидента с рухнувшим в Черное море дроном
СюжетМинобороны:

Кадр: Big Gun / YouTube

Действия России в случае с рухнувшим в Черное море американским беспилотником, скорее всего, не были преднамеренными. Соответствующее заявление сделал руководителя пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Reuters.

Об итогах встречи с представителями Госдепа ранее сообщал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, он отверг все обвинения против российских ВВС. Антонов также рассказал, что беседа с заместителем госсекретаря Карен Донфрид длилась около получаса.

Инцидент с американским дроном MQ-9 Reaper произошел во вторник, 14 марта. В США сообщили, что беспилотник проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве и задел сопровождавший его российский самолет.

В Минобороны РФ эти данные подтвердили. Представители российского военного ведомства заявили, что американский дрон действительно упал в Черном море, однако отечественные истребители не вступали с ним в контакт. В Минобороны также уточнили, что БПЛА начал резко маневрировать, а затем потерял управление.

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Варвара Кошечкина
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