Посол России рассказал об итогах встречи с Госдепом США по сбитому беспилотнику

Посол России Антонов заявил, что отверг обвинения Госдепа США по сбитому БПЛА MQ-9

Посол России в Вашингтоне Михаил Антонов по итогам встречи с представителями Госдепа США отверг все обвинения против российских ВВС касательно сбитого в Черном море американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 и озвучил озабоченность Москвы по действиям США в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера я был приглашен в Госдепартамент, где провел тридцатиминутную беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид. Причем 15 минут мы говорили непосредственно по данному сюжету и 15 минут — о российских озабоченностях в отношении различных аспектов деятельности США», — заявил дипломат.

Во вторник, 14 марта, агентство AFP сообщило о рухнувшем в Черное море беспилотнике MQ-9 Reaper. В США отметили, что он проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, однако беспилотник задел сопровождавший его российский самолет.

В Минобороны России позже заявили, что американский беспилотник действительно упал в Черном море, однако отечественные истребители не вступали с ним в контакт. В ведомстве уточнили, что дрон начал резко маневрировать, а затем потерял управление.