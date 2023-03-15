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10:17, 15 марта 2023Мир

Бывший посол США в Москве опубликовал поговорку и нарвался на критику

Бывший посол США в Москве Макфол опубликовал поговорку про молчание и нарвался на критику

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол опубликовал поговорку «Молчание — знак согласия» в своем Twitter. Его слова вызвали резонанс в соцсети, ряд пользователей раскритиковали дипломата за такие слова.

Макфолу в том числе напомнили о том, что такие выражения можно назвать виктимблеймингом — этот термин используется, чтобы описать, как жертв насилия или преступления обвиняют в том, что они сами спровоцировали произошедшее.

Ранее Макфол говорил, что страны НАТО должны пойти на большой прорыв в виде одновременных поставок дальнобойных ракет ATACMS, беспилотников Reaper и реактивных самолетов в годовщину российской специальной военной операции (СВО). По мнению дипломата, новость об одновременных поставках окажет важный психологический эффект на российское руководство.

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Виктория Кондратьева
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