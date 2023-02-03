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12:04, 3 февраля 2023Мир

Экс-посол США в России призвал НАТО к большому прорыву в годовщину СВО

Экс-посол США призвал НАТО к большому прорыву поставок оружия Украине в годовщину СВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Страны НАТО должны пойти на большой прорыв в виде одновременных поставок дальнобойных ракет ATACMS, беспилотников Reaper и реактивных самолетов в годовщину российской специальной военной операции (СВО). С таким призывом к руководству альянса обратился бывший посол США в России Майкл Макфол в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

«Вместо того чтобы предоставлять ATACMS в марте, Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на большой прорыв. Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину [СВО]», — написал экс-посол.

По мнению Макфола, новость об одновременных поставках окажет важный психологический эффект на российское руководство и обозначит приверженность стран НАТО в поддержке Украины. Кроме того, бывший дипломат призвал страны Запада усилить санкционное давление на Россию.

«24 февраля Байден и его союзники по НАТО могут усилить представление о том, что для России бесполезно продолжать свою борьбу», — подчеркнул он.

Ранее Макфол признал, что многие американцы, в том числе ряд ученых, поддерживают позицию президента России Владимира Путина об историческом единении российского и украинского народов.

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Глеб Бажуткин
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