Экс-посол США в России призвал НАТО к большому прорыву в годовщину СВО

Экс-посол США призвал НАТО к большому прорыву поставок оружия Украине в годовщину СВО

Страны НАТО должны пойти на большой прорыв в виде одновременных поставок дальнобойных ракет ATACMS, беспилотников Reaper и реактивных самолетов в годовщину российской специальной военной операции (СВО). С таким призывом к руководству альянса обратился бывший посол США в России Майкл Макфол в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

«Вместо того чтобы предоставлять ATACMS в марте, Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на большой прорыв. Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину [СВО]», — написал экс-посол.

По мнению Макфола, новость об одновременных поставках окажет важный психологический эффект на российское руководство и обозначит приверженность стран НАТО в поддержке Украины. Кроме того, бывший дипломат призвал страны Запада усилить санкционное давление на Россию.

«24 февраля Байден и его союзники по НАТО могут усилить представление о том, что для России бесполезно продолжать свою борьбу», — подчеркнул он.

Ранее Макфол признал, что многие американцы, в том числе ряд ученых, поддерживают позицию президента России Владимира Путина об историческом единении российского и украинского народов.