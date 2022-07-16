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Бывший посол США признал поддержку американцами позиции Путина по Украине

Бывший посол США Макфол заявил о поддержке американскими учеными позиции Путина по Украине

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в беседе с изданием «Украинская правда» признал, что многие американцы, в том числе ряд ученых, поддерживают позицию президента России Владимира Путина об историческом российского и украинского народов.

«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — уточнил экс-дипломат.

По словам Макфола, многие американцы уверены, что и Россия и Украина уходят корнями к единому Древнерусскому государству.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин оказался любимым мировым лидером граждан Сербии. Президент возглавил список мировых политиков, которым симпатизируют сербы. «Российский лидер занял первое место: 40 процентов опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12 процентами, а Эммануэль Макрон, Франция, — с 11 процентами», — пишет Bloomberg.

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Марина Совина
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