На Украине озвучили объемы полученного от Запада оружия

В Минобороны Украины заявили, что получили от Запада 117 тысяч единиц оружия в 2022 году

Украина в 2022 году получила от Запада 117 тысяч единиц оружия. Такие объемы озвучили в Telegram-канале Министерства обороны республики.

По данным ведомства, за прошедший год международные партнеры поставили Киеву 117 575 единиц вооружения и средств поражения.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому Украина вошла в тройку крупнейших стран-импортеров оружия.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран Запада вскоре передадут Украине более сотни немецких танков Leopard.