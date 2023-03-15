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19:34, 15 марта 2023Бывший СССР

На Украине озвучили объемы полученного от Запада оружия

В Минобороны Украины заявили, что получили от Запада 117 тысяч единиц оружия в 2022 году

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина в 2022 году получила от Запада 117 тысяч единиц оружия. Такие объемы озвучили в Telegram-канале Министерства обороны республики.

По данным ведомства, за прошедший год международные партнеры поставили Киеву 117 575 единиц вооружения и средств поражения.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому Украина вошла в тройку крупнейших стран-импортеров оружия.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран Запада вскоре передадут Украине более сотни немецких танков Leopard.

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Алевтина Запольская
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