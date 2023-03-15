С полигона в Ливии пропало 2,5 тонны урана

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси заявил о пропаже 2,5 тонны урана с полигона в Ливии

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили пропажу 2,5 тонны урана с ливийского полигона. Об этом 15 марта сообщает Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси.

В сообщении говорится, что 14 марта во время инспекции МАГАТЭ специалисты «обнаружили, что отсутствуют десять бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата».

«Потеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также проблемы в вопросе ядерной безопасности», — также сказано в заявлении главы МАГАТЭ.

МАГАТЭ предпримет все необходимые меры для установления обстоятельств вывоза урана с полигона.

Агентство Bloomberg 19 февраля сообщило о том, что в Иране обнаружили обогащенный уран. Отмечалось, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

4 марта Рафаэль Гросси заявил, что Ирану разрешено не давать организации объяснений касательно причин обогащения урана до 60 процентов. Однако он подчеркнул, что при этом МАГАТЭ должно быть допущено к осуществлению проверок на иранских ядерных объектах.

В свою очередь, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя ситуацию, заявил, что «различного рода аномалии в рамках мирной ядерной деятельности в государствах случаются на регулярной основе».