Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 15 марта 2023Наука и техника

Раскрыты сроки выхода новой PlayStation

Инсайдер: Sony выпустит консоль PlayStation 5 Pro в конце 2024 года

Фото: Charles Sims / Unsplash

Sony запланировала выпуск новой приставки PlayStation до конца 2024 года. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Как стало известно автору портала, инсайдеру Тому Хендерсону, PlayStation 5 Pro находится в разработке. Источники рассказали специалисту, что новая приставка может быть выпущена до конца 2024 года — при этом точно неизвестно, получит ли консоль название PS5 Pro или девайс назовут по-другому.

Том Хендерсон не смог раскрыть детальные характеристики консоли. Однако он полагает, что новая приставка получит улучшенные визуальные характеристики и будет более производительной, чем актуальная PlayStation 5. Кроме того, инсайдер уточнил сроки выхода улучшенной PS5 — устройство выйдет в продажу в конце 2023 года и получит съемный дисковод.

При этом Хендерсон уточнил, что обновленную PS5 многие путают с PS5 Pro. По словам автора, Sony намерена выпустить девайс со съемным дисководом, чтобы сократить расходы на производство и доставку.

Также авторитетный специалист уверен, что японская корпорация не выпустит PlayStation 6 — консоль нового поколения — раньше 2028 года. Хендерсон заметил, что его прогноз соответствует графику выпуска ранних приставок Sony.

В конце января инсайдер Том Хендерсон предположил, что Sony не выпустит PlayStation 5 Pro. По мнению специалиста, обычная версия приставки, вышедшая в ноябре 2020 года, еще не до конца исчерпала свой потенциал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
«Полет» Путина на тренажере вертолета показали на видео
Восьмиклассник выстрелил в ухо десятилетнему мальчику в российском регионе
Трехлетняя девочка нашла пистолет и застрелила сестру
На подмосковной свалке нашли часть мужской ноги
Поставка российских С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары
Харви Вайнштейну удалось избежать наказания по трем обвинениям в насилии
В Китае умер привлекший внимание к атипичной пневмонии врач
Раскрыты сроки выхода новой PlayStation
В Молдавии заявили об отсутствии угрозы со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.