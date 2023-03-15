Раскрыты сроки выхода новой PlayStation

Инсайдер: Sony выпустит консоль PlayStation 5 Pro в конце 2024 года

Sony запланировала выпуск новой приставки PlayStation до конца 2024 года. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Как стало известно автору портала, инсайдеру Тому Хендерсону, PlayStation 5 Pro находится в разработке. Источники рассказали специалисту, что новая приставка может быть выпущена до конца 2024 года — при этом точно неизвестно, получит ли консоль название PS5 Pro или девайс назовут по-другому.

Том Хендерсон не смог раскрыть детальные характеристики консоли. Однако он полагает, что новая приставка получит улучшенные визуальные характеристики и будет более производительной, чем актуальная PlayStation 5. Кроме того, инсайдер уточнил сроки выхода улучшенной PS5 — устройство выйдет в продажу в конце 2023 года и получит съемный дисковод.

При этом Хендерсон уточнил, что обновленную PS5 многие путают с PS5 Pro. По словам автора, Sony намерена выпустить девайс со съемным дисководом, чтобы сократить расходы на производство и доставку.

Также авторитетный специалист уверен, что японская корпорация не выпустит PlayStation 6 — консоль нового поколения — раньше 2028 года. Хендерсон заметил, что его прогноз соответствует графику выпуска ранних приставок Sony.

В конце января инсайдер Том Хендерсон предположил, что Sony не выпустит PlayStation 5 Pro. По мнению специалиста, обычная версия приставки, вышедшая в ноябре 2020 года, еще не до конца исчерпала свой потенциал.