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14:16, 15 марта 2023Ценности

Wildberries начал вывозить товар из бастующих пунктов выдачи заказов

Курьеры маркетплейса Wildberries начали вывозить товар из бастующих пунктов выдачи заказов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Маркетплейс Wildberries начал вывозить товары из пунктов выдачи заказов, которые участвуют в забастовке, начавшейся из-за введения штрафов для сотрудников ПВЗ. Соответствующий пост опубликован в в Telegram-канале SHOT.

Администраторы сообщили, что за посылками, которые находятся на точке, приехали курьеры компании. Плюс ко всему онлайн-ретейлер начал деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве. Тогда работники собрались у входа в здание, чтобы выразить возмущение по поводу нового свода правил.

Впервые информация о том, что часть сотрудников пунктов выдачи заказов Wildberries решила устроить забастовку, появилась во вторник, 14 марта. Причиной, по их словам, стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены.

Вскоре российский депутат Дмитрий Гусев высказался по поводу ситуации вокруг упомянутых правил для сотрудников пунктов выдачи заказов. Политик заявил, что на следующей неделе в ФАС пройдет совещание, где будет рассматриваться вопрос по компании. Кроме того, Гусев заверил журналистов, что руководство Wildberries также пригласили в Госдуму, чтобы услышать их мнение по поводу сложившейся ситуации.

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Майя Пономаренко
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