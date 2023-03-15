Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ахмат
0:3
Завершен
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Крылья Советов
2:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Зенит
1:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Истанбул Башакшехир
1:4
Завершен
Гент
Лига конференций|1/8 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Наполи
3:0
Завершен
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
00:55, 16 марта 2023Спорт

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились все восемь участников 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: IMAGO/900/Cordon Press / Global Look Press

В Лиге чемпионов определились все участники стадии 1/4 финала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 15 марта, состоялись последние матчи 1/8 финала. «Наполи» на своем поле обыграл «Айнтрахт» (3:0) и по сумме двух матчей прошел дальше. Еще одну путевку в следующую стадию завоевал «Реал», который дома победил «Ливерпуль» (1:0).

Компанию этим клубам в восьмерке сильнейших команд Европы составили итальянские «Интер» и «Милан», португальская «Бенфика», английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также немецкая «Бавария». Четвертьфинальные пары станут известны после жеребьевки. Мероприятие состоится 17 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет в Стамбуле. Игра состоится 10 июня.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Стало известно об удалении программного обеспечения упавшего в Черном море БПЛА
Аксенов предложил несогласным со спецоперацией россиянам уехать из страны
Почтовый клиент Outlook взломали
Раскрыт план G7 по потолку цен на российскую нефть
КНДР запустила баллистическую ракету
Россиян бесплатно обучат для трудоустройства на предприятиях ОПК
Доля российских ноутбуков на рынке увеличилась вдвое
Названо количество ожидающих решения своей судьбы лошадей Московского ипподрома
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.