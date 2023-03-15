Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились все восемь участников 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились все участники стадии 1/4 финала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 15 марта, состоялись последние матчи 1/8 финала. «Наполи» на своем поле обыграл «Айнтрахт» (3:0) и по сумме двух матчей прошел дальше. Еще одну путевку в следующую стадию завоевал «Реал», который дома победил «Ливерпуль» (1:0).

Компанию этим клубам в восьмерке сильнейших команд Европы составили итальянские «Интер» и «Милан», португальская «Бенфика», английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также немецкая «Бавария». Четвертьфинальные пары станут известны после жеребьевки. Мероприятие состоится 17 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет в Стамбуле. Игра состоится 10 июня.