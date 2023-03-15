Экс-командующий Черноморским флотом назвал риск при поднятии дрона США

Бывший командующий Черноморским флотом Комоедов указал на риск удара ВСУ при поднятии MQ-9

Россия с помощью подводных сил Военно-морского флота способна поднять беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, однако при этом следует учитывать риски удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 15 марта, сообщил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, его слова приводит РИА Новости.

Он объяснил, что миссия по поднятию со дна Черного моря обломков дрона может быть осуществлена не с помощью водолазов, а при использовании специальной техники.

«Однако надо иметь в виду, что как только подобная экспедиция начнет работу, сразу возникнет угроза удара со стороны Украины, в том числе при помощи подводных диверсантов и беспилотников, поэтому надо обеспечить охрану данной миссии», — сказал экс-командующий.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.