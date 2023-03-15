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11:29, 15 марта 2023Культура

Розенбаума выписали из больницы после экстренной госпитализации

ТАСС: Розенбаума выписали из больницы после экстренной госпитализации

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российского певца Александра Розенбаума выписали из больницы после экстренной госпитализации в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

«[Александр Розенбаум] выписан из больницы. Уехал из Красноярска», — сказал источник агенства.

Ранее певец рассказал, что чувствует себя хорошо после перенесенной экстренной операции. «Все штатно, врачи замечательные. Все идет хорошо. Спасибо», — рассказал о своем состоянии 70-летний артист.

До этого сообщалось, что во время гастролей в Красноярске Розенбаум пожаловался на боли в ноге — в ходе обследования у него обнаружили тромб. Врачи госпитализировали исполнителя и успешно прооперировали.

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Варвара Кошечкина
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