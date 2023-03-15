В США предложили отказаться от российских реакторов

Министр энергетики США предложила отказаться от импорта российских ядерных реакторов

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России, передает The Hill.

Глава Минэнерго обвинила Россию в якобы пренебрежительном отношении к ядерной безопасности и заявила, что специальная военная операция на Украине рискует организовать ядерную катастрофу. В качестве примера она привела Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая перешла под контроль России в феврале 2022 года.

Грэнхолм предложила «перекрыть источник финансирования» российских вооруженных сил» и отказаться от закупок оборудования для АЭС в пользу «более авторитетных и ответственных» поставщиков.

Великобритания устроила конкурс на импортозамещение российского урана для своих АЭС. На разработку альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны выделили около 75 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с сентября по декабрь 2022 года Россия экспортировала в семь раз больше высокообогащенного урана, чем США за последние 30 лет. Разведку США взволновали поставки российского урана в Китай, поскольку он является топливом для реактора на быстрых нейтронах, а Пекин расширяет свои возможности по производству оружейного плутония.