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12:19, 15 марта 2023Экономика

В США предложили отказаться от российских реакторов

Министр энергетики США предложила отказаться от импорта российских ядерных реакторов

Фото: Dominion Power / Reuters

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России, передает The Hill.

Глава Минэнерго обвинила Россию в якобы пренебрежительном отношении к ядерной безопасности и заявила, что специальная военная операция на Украине рискует организовать ядерную катастрофу. В качестве примера она привела Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая перешла под контроль России в феврале 2022 года.

Грэнхолм предложила «перекрыть источник финансирования» российских вооруженных сил» и отказаться от закупок оборудования для АЭС в пользу «более авторитетных и ответственных» поставщиков.

Великобритания устроила конкурс на импортозамещение российского урана для своих АЭС. На разработку альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны выделили около 75 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с сентября по декабрь 2022 года Россия экспортировала в семь раз больше высокообогащенного урана, чем США за последние 30 лет. Разведку США взволновали поставки российского урана в Китай, поскольку он является топливом для реактора на быстрых нейтронах, а Пекин расширяет свои возможности по производству оружейного плутония.

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Вячеслав Агапов
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