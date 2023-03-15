Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский город Шебекино, находящийся в приграничной Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль», — пояснил глава области.

По словам Гладкова, из-за обстрела в районе электрической подстанции произошло задымление и начала гореть сухая трава. Глава городского округа Владимир Жданов вместе с сотрудниками аварийных и оперативных служб прибыл на место происшествия.

Шебекино неоднократно попадал под обстрел ВСУ. Так, 22 февраля жители Белгородской области рассказали о взрывах в небе над регионом и сняли их на видео. Гладков позднее объяснил, что под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино.

Следующий обстрел российского города украинскими войсками произошел 9 марта. Один из снарядов не взорвался и пробил стену в частном жилом доме.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).